Santa Caterina. Completate le operazioni di scerbamento del cimitero comunale: il 30 agosto c’è la riapertura

SANTA CATERINA. Sono state completate le operazioni di scerbamento al cimitero comunale. Un intervento che è durato 4 giorni e che ha visto il Comune impegnato nella rimozione delle tante erbacce che si erano create all’interno del camposanto.

La sua riapertura, come ha annunciato lo stesso sindaco Giuseppe Ippolito, è prevista per il 30 agosto, così come annunciato in precedenza. In questo modo, il cimitero comunale è tornato ad essere adeguato e funzionale in termini di decoro, dal momento che le erbacce ne avevano stravolto la sua identità originaria.