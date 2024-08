Pallavolo femminile B1. Confermata nella Traina la giovane schiacciatrice nissena Marta Zaffuto (2005)

Novità in casa Traina tra nuovi arrivi e riconferme. Una di queste riconferme ha riguardato la schiacciatrice Marta Zaffuto. Classe 2005, Zaffuto è anche l’unica nissena doc del roster della TRAINA, è stata confermata in organico anche in B1.

Giovanissima è stata utilissima nel campionato appena trascorso dove si è fatta apprezzare per il grande attaccamento alla maglia diventando ben presto la beniamina dei tifosi.

Anche per lei in questa stagione si alza l’asticella e dovrà confermare le sue doti di subentrante sempre pronta ad essere schierata nei momenti di difficoltà della squadra.