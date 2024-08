Dedica speciale per la Nissa da Giorgio Chiellini: “In bocca al lupo per la stagione che sta arrivando; potete raggiungere grandi risultati”

“In bocca al lupo” per la nuova stagione di serie D al presidente Luca Giovannone, ma anche all’amico Dario Vullo, ai giocatori e a tutti i tifosi della Nissa. Ma non da parte di un ex tecnico, o di un illustre ex biancoscudato o di un illustre tifoso nisseno.

Stavolta è veramente speciale la dedica fatta alla Nissa da Giorgio Chiellini. L’ex calciatore e capitano della Juventus, vincitore con la Nazionale Italiana dei Campionati Europei contro l’Inghilterra a Wembley e bandiera indiscussa della Juventus ha voluto manifestare la propria simpatia e vicinanza alla Nissa in vista della nuova stagione che vedrà i biancoscudati impegnati nel campionato di serie D: “Quest’anno sarà più difficile dell’anno scorso ma credo che con la vostra volontà e passione potete arrivare a raggiungere grandi risultati; non smettete mai di sognare; un grande in bocca al lupo per questa stagione”

Dunque, un incoraggiamento unico nel suo genere quello che arriva per i biancoscudati di Nicolò Terranova che saranno protagonisti nel prossimo campionato di Serie D arriva. Un emozionante video-messaggio di una stella vivente del calcio italiano come Giorgio Chiellini, vincitore di nove scudetti consecutivi. Dietro questo splendido messaggio l’ottima “regia” del direttore marketing della Nissa, Vincenzo Cancelleri con il supporto decisivo di Dario Vullo, imprenditore nisseno impegnato negli Usa nel campo della ristorazione che, quest’anno, ha deciso di stare vicino al club con una sponsorizzazione e varie iniziative che verranno divulgate, a tempo debito.

Insomma, se anche un big come Giorgio Chiellini decide di fare il classico “In bocca al lupo” alla Nissa, significa che la società biancoscudata, in termini di immagine, ormai è conosciuta anche a livelli superiori, e questo è importante per una realtà calcistica, per un progetto e una Città che crede fermamente nella Nissa e nelle sue possibilità di giocarsela per tentare l’approdo tra i professionisti.