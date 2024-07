Tour de France, tris di Philipsen: sua la 16esima tappa

(Adnkronos) – Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) si aggiudica la tappa 16 del Tour de France e mette a segno la sua personale tripletta in questa Corsa Gialla. La volata finale dopo i quasi 189 km tra Gruissan e Nimes, disegnata per i velocisti, ha visto anche una caduta di gruppo verso l'ultimo chilometro, coinvolto anche l'eritreo volante Biniam Girmay che puntava al poker di vittorie. Podio completato da Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e Alexander Kristoff (Uno-X Mobility). Si è fatto vedere anche uno dei big, Wout van Aert, che ha chiuso al quinto posto. Sempre in giallo Pogacar, e ora tre giorni di montagna. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)