Sicilia. Tenta di salvare tre donne in mare, morto 70enne

Un uomo di 70 anni, originario di Siracusa, e’ morto a Marina di Priolo, nel Siracusano, mentre tentava di salvare tre donne che per il mare mosso non riuscivano a tornare a riva. Secondo una prima ricostruzione, dopo la richiesta di aiuto delle bagnanti, il 70enne e una altra persona si sono gettati in acqua, ma il pensionato e’ annegato. Inutili i tentativi dei soccorritori; si sono invece salvate le tre donne. Sul caso sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri che stanno raccogliendo alcune testimonianze.