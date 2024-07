Migranti. 266 sbarcati a Lampedusa, tra cui donne e bambini

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: 266, a bordo di quattro barconi, sono stati soccorsi durante la notte dalle motovedette di capitaneria di porto e guardia di finanza. A bordo dei mezzi, gruppi di 54 (fra cui 14 donne e 3 minori), 49, 65 (2 donne e 2 minori) e 98 (6 donne e 14 minori) originari di Bangladesh, Egitto, Siria, Eritrea, Ghana, Nigeria, Pakistan e Marocco. Un migrante del gruppo dei 98 approdati al molo Favarolo e’ stato portato al poliambulatorio per un trauma alla gamba. Il barcone su cui viaggiava, secondo quanto hanno detto i migranti, sarebbe partito da Tajoura, in Libia. Tutti gli altri sono stati, invece, accompagnati all’hotspot dell’isola da dove una donna, che stava male, e’ stata trasferita, assieme al marito, in elisoccorso, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per accertamenti.