La Sancataldese si assicura un giovane attaccante di prospettiva: preso Patrick Arthur dal Trapani

Un gran bel colpo di mercato per la Sancataldese che ha annunciato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ghanese classe 2005 Patrick Arthur. Si tratta di un esterno d’attacco proveniente dal Trapani che ha avuto modo di brillare con la formazione Under 17 granata nella quale ha realizzato 17 gol in 14 partite. Numeri che gli hanno permesso anche di esordire con la prima squadra che ha conquistato il campionato di serie D.

Un attaccante rapido, veloce, in grado di attaccare l’area con verticalizzazioni e giocate di grande spessore. Il calciatore è stato acquisito a titolo definitivo con contratto biennale. Un colpo di prospettiva messo a segno dal Ds Avarello. La Sancataldese, per la buona riuscita dell’operazione, ha inteso ringraziare il Trapani calcio e il procuratore Maurizio Casilli.