Confindustria Catania. Parmalat aderisce alla terza edizione di “Summer training week”

Il progetto di Confindustria Catania Imprenditoria Femminile ha coinvolto alcuni studenti dei licei Galileo Galilei, Salanitro Cutelli, Salesiani Don Bosco e dell’Istituto tecnico Ferraris di Catania.

Per il terzo anno Parmalat, parte del Gruppo Lactalis e leader in Italia nel mercato del latte e nella produzione e distribuzione di alimenti insostituibili per il benessere quotidiano, ha partecipato al progetto “Summer Training Week”, un programma che Confindustria Catania Imprenditoria Femminile porta avanti con l’obiettivo di orientare i giovani nel loro percorso nel mondo del lavoro.

Durante il periodo estivo oltre 70 ragazzi catanesi sono stati accolti per una settimana all’interno delle 25 imprese partecipanti, tra cui lo stabilimento produttivo e gli uffici della sede Parmalat di Catania. Qui hanno potuto affiancare le figure professionali dei diversi reparti: dalle funzioni di ufficio come marketing, risorse umane, logistica, vendite e acquisti, alle aree operative in fabbrica, come la produzione e la gestione dei magazzini.

Grazie a Parmalat gli studenti hanno avuto la grande occasione di avere un assaggio del mondo del lavoro, vedendo sul campo ruoli e attività molto diversi tra loro, così da aiutarli ad orientarsi con consapevolezza, comprendere le proprie aspirazioni e conoscere concretamente le opportunità lavorative che una realtà internazionale offre sul proprio territorio.

L’obiettivo di Parmalat di orientare i giovani nella scelta di una carriera è stato raggiunto con molta soddisfazione e l’azienda è orgogliosa di aver rappresentato un tassello importante nel percorso di crescita di questi studenti.

“Il rinnovo della nostra partecipazione ad un importante progetto a sostegno dei giovani siciliani è un esempio concreto del nostro forte impegno sul territorio. Accompagnare i giovani in un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, anche solo per qualche giorno, e permettergli di toccare con mano le mansioni diverse che compongono un’azienda, è un’opportunità preziosissima” ha dichiarato Valentina Caramanna, Group Brand Manager Marchi Sicilia e Puglia di Parmalat. “Spesso i giovani studenti sono obbligati a scegliere una professione senza comprendere davvero cosa essa comporti, mentre con questa esperienza abbiamo dato loro modo di avere un assaggio di alcuni degli impieghi che potrebbero considerare in futuro, in uno stabilimento produttivo molto importante per la regione”.

L’iniziativa ha generato un impatto molto positivo e reale sui ragazzi, che hanno avuto modo di riflettere e apprezzare professioni che precedentemente non avevano considerato e prendere quindi in considerazione percorsi di formazione alternativi.

Alcuni studenti, invece, hanno dichiarato che l’esperienza è servita a rafforzare le loro convinzioni e ad avere la conferma di star intraprendendo il percorso giusto.

Nicolò Lanza, iscritto al Liceo Galileo Galilei di Catania, dichiara: “sono entrato in Parmalat con grandi aspettative e l’esperienza è stata assolutamente all’altezza poiché ho avuto la preziosa opportunità di esplorare i diversi ruoli che compongono un’azienda. Durante i miei studi ho capito di voler lavorare nel mondo IT, che nell’immaginario comune è un ambito principalmente riferito alle aziende tech, mentre in Parmalat ho capito che l’utilizzo di tecnologia IT permea ogni realtà ed è fondamentale per qualsiasi azienda. Nella produzione di latte, ad esempio, ci sono numerosissimi ruoli, dalla logistica, al controllo qualità, all’analisi dei dati, in cui il mondo IT gioca un ruolo fondamentale. Questa esperienza è stata preziosa per me per valutare gli sbocchi professionali del percorso che voglio intraprendere e per toccare con mano le diverse opportunità che un’azienda come Parmalat può offrire”.

“La Summer Training Week è stata un’esperienza concreta, unica e arricchente sotto molteplici aspetti. Grazie all’incontro con diverse figure professionali, che giocano un ruolo diverso ma ugualmente essenziale all’interno della macchina aziendale, ho avuto la possibilità di capire come è costituita un’azienda e come il funzionamento di essa dipenda dal lavoro sinergico di tutti gli apparati che la compongono” testimonia Dario Ruggeri Cannata. “Il breve viaggio in Parmalat attraverso vari reparti – dalla qualità, alla logistica, passando per l’area marketing e vendite – mi ha permesso di ampliare la mia conoscenza delle competenze e delle funzioni aziendali, giocando sicuramente un ruolo chiave nella scelta del mio percorso universitario”.