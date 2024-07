Caltanissetta piange la scomparsa di un medico storico: ci lascia l’otorino Lillo Lo Piano. Una vita al servizio dei suoi pazienti

Oggi Caltanissetta piange la scomparsa del Dr. Calogero Lo Piano detto Lillo, Medico di vocazione, Lillo ha dedicato la sua vita a curare e confortare i suoi pazienti con competenza, passione e un ineguagliabile senso dell’umorismo.

Conosciuto per il suo spirito allegro e il suo sorriso contagioso, il Dr. Lo Piano sapeva trasformare anche i momenti più difficili in occasioni di speranza e serenità. La sua ironia era una medicina preziosa quanto le sue cure, capace di strappare un sorriso anche nelle situazioni più complicate. Amava scherzare e passava tanto tempo con il suo amato fratello Angelo, inseparabile compagno di avventure, con cui condividevano la passione per il calcio e il modo di affrontare la vita.

Lillo lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari: la moglie Maria Rosa, i figli Rosanna, Michele , Cristina e Liborio, i suoi nipoti motivo di tanto orgoglio e i suoi innumerevoli pazienti , che dopo 66 anni di attività( ben 4 generazioni), lo consideravano non solo un medico generoso,ma anche un amico. Il suo ricordo vivrà nei racconti di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e nella gratitudine di chi ha beneficiato delle sue cure.

Le esequie si terranno presso la Chiesa Cattedrale alle ore 16:00 del 9 luglio 2024. Chi vorrà partecipare, è invitato a portare con sé un sorriso, in omaggio allo spirito con cui Lillo ha vissuto tutta la sua vita. La famiglia dispensa dalle visite.

Dr. Lo Piano, una vita dedicata alla famiglia e agli altri con allegria e ironia. Che il tuo spirito gioioso continui a ispirarci.

Alla famiglia le più sentite condoglianze dall’editore Michele Spena Spena e da tutta la redazione.