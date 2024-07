Caltanissetta, incendio Vallone San Francesco sotto controllo

L’incendio divampato questo pomeriggio, interessando la vallata del quartiere San Francesco di Caltanissetta, è sotto controllo. Sul posto sono attive 20 unità, di cui 4 svolgono servizio antincendio a Pian Del Lago.”Siamo intervenuti intorno alle 17:00 – dichiara l’ing. Ispettore Mirko Basile, in servizio sul luogo -. Le famiglie sono state allontanate in via precauzionale.”Il canadair in azione ha effettuato l’ultimo lancio e si prosegue con le squadre a terra effettuando le operazioni di bonifica.