Caltanissetta, digitalizzazione e impresa. “Resto e non m’arresto”, evento della ‘neonata’ Dhoxa. Sindaco Tesauro: “Vicini all’imprenditoria”

“Resto e non m’arresto”. È all’insegna di questo slogan che nella cornice incantata dello Spazio Pitta nel quartiere Angeli, nel cuore di Caltanissetta, si è svolto il primo evento sull’imprenditoria del territorio promosso dalla neo costituita Dhoxa, una società cooperativa nata dalla volontà della dottoressa Giovanna La Licata che ha dato sostanza al suo sogno grazie ad uno dei finanziamenti agevolati messi a disposizione dallo Stato: creare una società che si occupa di elaborazione dati contabili e consulenza fiscale in modo del tutto innovativo con strumenti e supporti informatici all’avanguardia per l’elaborazione e la conservazione dei dati e la smaterializzazione dei documenti.

Economia e servizi ad essa connessa, sono ‘humus’ necessario per il rilancio e la crescita del territorio, in particolare del capoluogo Nisseno, del centro Sicilia e dell’intera isola.

Un assist dialettico colto dal sindaco Walter Tesauro che durante la serata, a sorpresa, è intervenuto. Il neo primo cittadino ha elencato alcune delle sue ricette per il rilancio dell’economia, iniziando dalla ‘rinascita’ del centro storico; con la sua presenza ha testimoniato la volontà della nuova amministrazione comunale di supportare il tessuto imprenditoriale, motore di sviluppo dell’economia locale.

La peculiarità restare aggrappati al territorio nisseno, eleggendolo come centro della raggiera da cui si dipartono altre realtà locali alcune delle quali presenti all’evento.

Davanti a circa un centinaio di persone si sono susseguite una serie di testimonianze, moderate da Donatello Polizzi, di imprenditori e imprenditrici siciliani che hanno offerto idee e raccontato di successi nel campo delle attività d’impresa sul territorio.

Dopo una breve introduzione da parte di Stefania Vento, consulente fiscale, numerosi argomenti hanno aperto interessanti e coinvolgenti spunti di riflessione, alimentati dagli interventi degli ospiti.

La dottoressa Simona Territo, socia e co-fondatrice della Dhoxa, ha spiegato la nuova forma di interazione tra “professionisti e digitalizzazione dei dati” e “professionisti e clienti”.

Lorenzo Ciulla, proprietario di Casa Pitta, anche lui portatore di innovazione, ha illustrato come l’arte e la cultura possano contribuire allo sviluppo dell’economia locale, per lui L’arte è Lavoro.

A seguire, un’imprenditrice che ha saputo combinare passione per il design, la moda e l’eleganza con innovazione e visione strategica, una donna d’affari fondatrice del Rizzo concept store, Giusi Rizzo: il cambiamento epocale del commercio digitale grazie all’IA e i social.

Un nuovo scenario in cui l’importanza della digitalizzazione, accende la rivoluzione del marketing sociale.

Immancabile lo smartworking. Valentina Curatolo, consulente del lavoro, libero professionista che collabora con una grossa azienda di Milano, leader nella consulenza del lavoro e amministrazione del personale, ha acceso i riflettori di come lo smartworking possa concretamente favorire lo sviluppo del territorio del sud.

L’innovazione e la spinta allo sviluppo non nascono solo dalla digitalizzazione, sono fortemente favorite dalla cultura e dalla cura per lo sviluppo sociale proprio dell’imprenditoria sportiva, esempio ne è una scuola karting che si sta espandendo negli ultimi anni anche oltre lo stretto, ma la sua base è proprio Caltanissetta; una scuola che punta ad essere nel territorio riferimento per la promozione dello sport come incoraggiamento delle abilità cognitive dei bambini. Una visione del nostro territorio poco conosciuta ma che rappresenta un valore aggiunto proposta da Alessandro La Licata, presidente dell’associazione sportiva, culturale e ricreativa scuola Karting reparto corse La Licata.

Infine la possibilità per le imprese di attivare le sinergie e collaborare per promuovere lo sviluppo del territorio con l’intervento di Massimo Sammartino direttore del consorzio d’imprese Consimed che nasce In proiezione di una ripresa economica globale e intende fornire un solidosupporto alle aziende, offrendo interventidi carattere amministrativo, gestionale, professionale ed altri servizi necessari.

La chiusura dell’evento è stato affidato all’intervento di Giovanna La Licata ispiratrice dell’evento: “Questo non vuole essere solo un ringraziamento per il passato, ma soprattutto un invito a guardare avanti verso il futuro costruendo su ciò che abbiamo già realizzato. Sono sicura che tutti insieme raggiungeremo traguardi straordinari e supereremo nuove sfide. Il mio personale augurio è che la nostra collaborazione continui ad essere una forza trainante per l’innovazione e il successo”

Il gradevole e riuscito evento si è concluso con un breve rinfresco.