Allarme povertà in Sicilia. Di Paola (M5S): “Governo regionale e maggioranza chiariscano da che parte stanno su RDC siciliano”

“In Sicilia l’emergenza povertà è senza fine. Il governo di destra nazionale e regionale, prima di eliminare una misura fondamentale come il reddito di cittadinanza, doveva preventivare i ritardi che si stanno registrando nei progetti di formazione e che uniscono al danno anche la beffa per migliaia di cittadini siciliani gettati sul lastrico”.

Lo ha dichiarato il deputato ARS e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, intervenendo a Sala d ‘Ercole nel corso della seduta parlamentare sulle variazioni di bilancio.

“Sono pronto a sottoscrivere la proposta di legge della collega Lantieri che istituisce il RDC regionale, ma prima voglio sapere dal governo e dai gruppi di maggioranza se sono a favore o contro il RDC. Perché sui giornali si dichiarano favorevoli ma poi arrivati in aula si dimenticano delle loro dichiarazioni. I siciliani non meritano di essere illusi. Le emergenze non si affrontano con il becero populismo elettorale” conclude Di Paola.