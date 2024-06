Ragusa. Rapina in una tabaccheria di Ispica: tre arresti

Arrestati i tre rapinatori che ad aprile avevano rapinato una tabaccheria di Ispica, nel Ragusano. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, insieme ai colleghi della Compagnia di Tuscania (Vt), hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare l’auto usata dai tre per la rapina la cui targa era stata alterata con del nastro adesivo. I militari sono riusciti inoltre a individuare il luogo in cui i rapinatori avevano abbandonati gli abiti usati durante il colpo. Individuata anche una quarta persona, una donna, che avrebbe fatto da pala durante la rapina e che sarebbe anche stata la mente del colpo.