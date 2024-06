Papa “Agire con ogni mezzo per soccorrere popolazione stremata Gaza”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopodomani in Giordania predenrà il via la conferenza internazionale sulla situazione umanitaria a Gaza. Ringrazio il “Re di Giordania, il presidente dell’Egitto e il segretario generale delle Nazioni Unite per aver organizzato questo evento. La comunità internazionale agisca con ogni mezzo per soccorrere la popolazione di Gaza stremata dalla guerra. Gli aiuti umanitari devono arrivare a chi ne ha bisogno e nessuno lo può impedire”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma