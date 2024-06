Gela. Solidarietà del neo sindaco Terenziano Di Stefano al maestro Giovanni Iudice per vile gesto al suo murales

GELA. Il Sindaco Terenziano Di Stefano ha espresso massima solidarietà per il vile gesto perpetrato ai danni del murales realizzato dal maestro Giovanni Iudice, e donato alla città.

“Un atto che mostra insensibilità verso il bene comune – dice il Sindaco – e mette in luce la povertà educativa e culturale che spinge a questi gesti vandalici, purtroppo diffusi non solo in città. È compito delle istituzioni e delle varie agenzie educative mantenere alta l’attenzione verso l’educazione al bello, all’arte e al rispetto del bene comune attraverso ogni mezzo che possa educare sin dalla più tenera età alla cura dei beni che appartengono alla collettività”.