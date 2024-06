Fsp Polizia di Stato e Avis Caltanissetta insieme per la promozione della donazione del sangue

Donare sangue è donare vita. Può sembrare una frase fatta, ma in realtà la richiesta di sangue negli ospedali è costante e diventa una vera emergenza soprattutto in estate. In questo periodo, infatti, si registra sempre un calo delle donazioni per fattori legati al caldo o agli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura, ma la necessità di sangue rimane costante soprattutto da parte dei pazienti cronici che vivono grazie alla generosità dei donatori. Il fabbisogno di sangue resta, quindi, e lo sa bene il segretario provinciale FSP di Caltanissetta Fabio Fazzi, volontario Avis e donatore da più di 20 anni, che ha intrapreso una proficua e costante collaborazione con il presidente di Avis Caltanissetta Gaetano Giambusso.















Una collaborazione sincera e volta al bene comune che vede le due organizzazioni sostenersi vicendevolmente nei momenti più difficili; non sono rimasti inascoltati, infatti, gli appelli alla donazione durante i periodi critici che sono stati raccolti dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato in più occasioni nel corso degli anni. E non può essere dimenticata la vicinanza di Avis Caltanissetta alla Polizia di Stato durante la pandemia, con la donazione di dispositivi di protezione individuale in un periodo in cui gli stessi erano introvabili.

Sensibilizzare alla donazione e farne comprendere la vitale importanza è stato il mantra di Giuseppe Brunco, poliziotto di FSP e donatore da anni, che la scorsa estate ha percorso più di 1000km in bicicletta partendo da Caltanissetta e toccando Santa Croce Camerina, Catania, Patti, Capaci, Sciacca con rientro nuovamente a Caltanissetta passando da Enna.

Questa importante collaborazione continua ancora oggi e infatti ieri in occasione della giornata mondiale del donatore, il 14 giugno di ogni anno, Avis Caltanissetta ha donato un defibrillatore da dare in dotazione alle donne e agli uomini delle pattuglie della Polizia di Stato di Caltanissetta. All’incontro erano presenti il questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, il presidente Avis Caltanissetta Gaetano Giambusso, il segretario provinciale generale Fsp Polizia di Stato Caltanissetta Fabio Fazzi, Il Direttore Sanitario Avis dott. Benedetto Trobia, il medico e l’infermiera dell’Ufficio Sanitario della Questura diretto dal dott. Salvatore Di Benedetto e il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Sostituto Commissario Maria Romano oltre ad alcuni volontari e dirigenti Avis e il poliziotto Giuseppe Brunco.

Un gesto prezioso che ci ricorda l’importanza di essere parte attiva sul territorio anche attraverso piccoli gesti che fanno la differenza nella vita della comunità. Le donne e gli uomini della FSP Polizia di Stato, che essendo costantemente presenti sulla strada, sono pienamente consapevoli dell’importanza di spendersi per il territorio e per la comunità, rivolgono un accorato invito alla donazione, fonte di vita per tanti pazienti.