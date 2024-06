Fidapa di Mussomeli e Giornata di prevenzione pediatrica cardiorespiratoria

MUSSOMELI – Giornata di prevenzione pediatrica cardiorespiratoria, domenica scorsa, organizzata e promossa dalla FIDAPA sezione di Mussomeli e Federasma in collaborazione con Piccoli Battiti e col patrocinio gratuito del comune di Mussomeli. L’evento, proposto dalla neo associata FIDAPA Valentina Catania, medico pediatra dell’Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli, si è tenuto nella mattinata di domenica 9 giugno, presso i locali della Biblioteca comunale. Sono state eseguite circa 30 visite pneumologiche e spirometrie Ancora una volta la FIDAPA di Mussomeli scende in campo in favore del territorio dimostrando la capacità di intercettare i bisogni della comunità e di fornire risposte adeguate. Ha aperto i lavori la presidente della sezione FIDAPA di Mussomeli, Maria Teresa Canalella, sono seguiti i saluti del sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania e gli interventi di Rosalia D’Angelo, rappresentante della sezione Sicilia di Federasma e Allergie, della fisioterapista Katia Lo Piparo, esperta in fisioterapia pediatrica respiratoria e riabilitativa, dei medici pediatri Aldo Barone e Maria Valentina Catania. Ha concluso la parte istituzionale, Vincenzo Spera, direttore del Dipartimento amministrativo e dell’U.O.C. Affari Generali – Arnas Civico di Palermo.