Europee, Conte “Avvieremo una riflessione interna”

ROMA (ITALPRESS) – “I giudizi dei cittadini sono insindacabili.

Avvieremo una riflessione interna per capire le ragioni di un

risultato che non è quello che ci aspettavamo”. A dirlo il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, commentando in conferenza stampa i risultati delle Europee. “Il nostro impegno politico non marca nessuna battuta d’arresto”.

“I nostri europarlamentari – prosegue Conte – saranno comunque

coerenti con le nostre battaglie, per un’Europa più verde, che

rafforzi diritti per giovani, donne e persone con disabilità, per

un continente più inclusivo. Il nostro percorso non demarca alcuna battuta d’arresto, anzi continuiamo a lavorare per assumerci la responsabilità di offrire un’alternativa a questo governo. C’è da interrogarsi inoltre su un asse politico Francia-Germania che cambierà. Cercheremo di far valere il nostro peso per un’Europa progressista, il dialogo con il Pd non dipende da un appuntamento elettorale”.

