Elezioni. Ballottaggio tra Tesauro e Petitto: tutti i risultati delle 19 liste per il Consiglio Comunale

Dati affluenza e risultati dei candidati al Parlamento Europeo, alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale

Sono state concluse le operazioni di spoglio per il rinnovo del Sindaco di Caltanissetta e il Consiglio Comunale.

Le 56 sezioni elettorali, dalle ore 14 di domenica 10 giugno, hanno iniziato a contare i voti e a trasmetterli all’ufficio elettorale del Comune di Caltanissetta. Quest’ultimo, contestualmente ha provveduto alla raccolta per il conteggio complessivo e alla diffusione degli stessi.

Per la carica di Sindaco nessuno dei candidati ha raggiunto la percentuale minima necessaria per essere eletto a primo turno e, dunque, si procederà con il ballottaggio.

I cittadini di Caltanissetta saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024 per scegliere tra Walter Calogero Tesauro e Annalisa Maria Petitto.

I voti dei 5 candidati sono stati i seguenti:

TESAURO: 10.052 (34,42%);

PETITTO: 9.000 (30,81%);

GAMBINO: 8.167 (27,96%);

FAILLA: 1.634 (5,59 %);

RIGGI: 354 (1,21%).

La scheda azzurra consegnata al seggio era valevole non soltanto per l’elezione del Sindaco ma anche per il Consiglio Comunale.

I cittadini elettori di Caltanissetta, dunque, hanno potuto scegliere per il rinnovo del consiglio comunale se votare genericamente una lista o indicare uno o due consiglieri (era previsto sia il “voto di genere” sia il “voto disgiunto”).

Gli esiti delle votazioni per il Consiglio Comunale sono i seguenti:

Liste collegate al candidato Angelo Failla

Nuova Italia Failla Sindaco 1.117 voti (4,09%)

Liste collegate al candidato Walter Calogero Tesauro

Noi Moderati 1.782 voti (6,52 %)

Riprendiamo il cammino Candura 2030 – 1231 voti (4,51%)

Lega Salvini UDC Tesauro Sindaco – 786 voti (2,88%)

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni 2082 voti (7,62%)

Forza Italia 3024 voti (11,07%)

Azzurri per Caltanissetta 1790 voti (6,55%)

Democrazia Cristiana 989 voti (3,62%)

Liste collegate al candidato Roberto Gambino

Movimento 5 stelle 2050 – 1.788 voti (6,54 %)

Sindaco Gambino Avanti così 2.113 voti (7,73%)

De Luca Sindaco di Sicilia Sud Chiama Nord Libertà a Caltanissetta 689 voti (2,52%)

Liste collegate al candidato Ignazio Antonio Riggi

Forza del Popolo 237 voti (0,/87%)

Liste collegate al candidato Annalisa Maria Petitto

CL Tutta la Vita Petitto Sindaco 1.487 voti (5,44%)

Orgoglio Nisseno 1.583 voti (5,79%)

Caltanissetta Futura e Democratica 2.026 voti (7,42%)

Insieme Petitto Sindaco 1.511 voti (5,53%)

Fare centro con Totò Licata Petitto Sindaco 1.419 voti (5,19%)

Ora Petitto Sindaco 519 voti (1,90%)

Avanti Caltanissetta Petitto Sindaco 1.149 voti (4,21%)

Clicca sul link di seguito per tutti i dati ufficiali dei candidati sindaco, delle 19 liste e dei 455 candidati consiglieri comunali: https://elezioni.caltanissetta.comunelive.it/cms_elezioni/menu.aspx