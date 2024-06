Congresso urologia domani e dopodomani a Palermo

Si svolgerà domani a Palazzo dei Normanni a partire dalle 15.30 e dopodomani al Marina convention center, a partire dalle dalle 9, il congresso di urologia “Prostata e rene: l’evoluzione nel trattamento dei tumori tra personalizzazione e multidisciplinarità”. La scelta del tema nasce dalla continua evoluzione nell’ambito terapeutico della patologia oncologica della prostata e del rene, evoluzione che oggi consente scelte terapeutiche sempre più personalizzate e mirate, frutto delle sinergie tra le varie figure specialistiche in esso coinvolte. Il congresso che vedrà come protagonisti urologi, oncologi, radioterapisti medici nucleari e radiologi provenienti da tutto il territorio regionale, ha come scopo il confronto e lo scambio di esperienze tra tutti gli specialisti, trattando i vari argomenti in modo multidisciplinare.