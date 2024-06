Cina, coppia crede che il figlio sia morto dopo la nascita: lo ritrova vivo dopo 33 anni

Una coppia crede che il figlio sia morto subito dopo la nascita, dopo 33 anni la scoperta: il ragazzo è ormai diventato grande ed è vivo e vegeto. È l’incredibile storia che arriva dalla Cina. I medici dell’ospedale avevano detto ai genitori naturali che il bimbo, nato prematuro, non ce l’aveva fatta. Il direttore della struttura l’ha poi dato in adozione ad alcuni suoi parenti che non potevano concepire. La verità è venuta fuori solo nel 2023 dalla confessione della madre adottiva.

La storia di Zhang

La storia è stata raccontata dal South China Morning Post. Il bambino è stato chiamato Zhang ed è cresciuto in una famiglia di un villaggio rurale nella provincia di Anhui, nella Cina orientale. I suoi genitori biologici sono invece ricchi mercanti della provincia di Zhejiang, nel sud-est della Cina, a circa 400 km di distanza. La coppia che lo ha adottato aveva all’epoca circa 50 anni, il padre era disabile e la famiglia in difficoltà finanziarie. Il giovane a 17 anni ha dovuto abbandonare la scuola per aiutare gli anziani genitori. Alla morte del padre nel 2023, la madre ha rivelato a Zhang che era stato adottato. Con l’aiuto della polizia il ragazzo, ormai trentenne, si è messo alla ricerca della sua famiglia biologica. Solo a maggio 2024 è finalmente riuscito a trovare e a riabbracciare chi lo aveva concepito e partorito. Durante una festa per l’arrivo del figlio, il signor Li Shijie, il padre biologico, ha consegnato in lacrime a Zhang una carta di credito con più di 160mila euro.

L’emozione di incontrare il figlio che credevano morto

Zhang è il secondogenito dei Li. “Il nostro primo figlio aveva appena un anno quando concepimmo il secondo. Poiché il primo è nato con un taglio cesareo e non era completamente guarito, l’incisione di mia moglie si è riaperta durante il sesto mese di gravidanza”, ha raccontato papà Shijie al South China Morning Post. Nonostante sia cresciuto in povertà, il 33enne sembra aver ereditato il talento per gli affari dei suoi genitori biologici. Il ragazzo infatti possiede una piccola fabbrica. Di recente, i genitori biologici sono andati a trovarlo a Tianjin, nella Cina orientale, dove hanno incontrato la nuora e il nipote di nove anni. “Il mio povero bambino ha vissuto per oltre 30 anni senza sapere la data del suo vero compleanno. Quest’anno, la nostra famiglia lo festeggerà finalmente insieme”, ha detto Li Shijie.