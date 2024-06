Caltanissetta, Walter Tesauro è il nuovo sindaco: a lui la fascia tricolore

Come da pronostico, tutto secondo programma. Nessuna sussulto nel ballottaggio che ha ‘consacrato’ l’avvocato Walter Tesauro, sostenuto dal CentroDestra come sindaco di Caltanissetta con 10.610 voti ossia il 52,36%. Solo per il profilo statistico ricordiamo che al primo turno aveva ottenuto 10.052 voti. Analogo il risultato della sconfitta, Annalisa Petitto, che ora ha ottenuto 9.654 voti, mentre al primo turno erano stati 9.000. Praticamente inalterata la distanza tra i due di poco più di mille voti.

Devastante l’astensionismo. Al primo turno aveva votato il 55,91% (30.507), al ballottaggio il 38,31% (20.902).

La coalizione di centrodestra che governa l’Italia ed anche la Sicilia, ha dunque dimostrato la sua forza anche nel capoluogo nisseno.

Una strada elettorale abbastanza regolare: il più votato al primo turno (anche se l’aspirazione era il famoso 40% + 1 per vincere senza ballottaggio) e poi la conferma nel duello contro la Petitto.

Insomma nessuna sorpresa, un copione abbastanza prevedibile. Tesauro non è caduto nel tranello delle polemiche ed anzi ha incassato, post prima tornata, attestati di stima dall’ex sindaco M5s Roberto Gambino. Già si mormora di eventuali atti di riconoscenza con la nomina di assessori post proclamazione, in molti parlano di un quasi immediato rimpasto della squadra assessoriale: ma questo è un altro argomento.

Tesauro è stato rassicurante ed i nisseni hanno premiato il suo aplomb, senza dimenticare che al suo fianco aveva l’intero centrodestra coeso. Frutto anche della regia di Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, che ha ‘scelto’ Tesauro e tessuto le trame della campagna elettorale. Adesso per il nuovo primo cittadino è il tempo del governare, niente più slogan o proclami: ora è il tempo dei fatti.