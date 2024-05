Sicilia, Pigiessiadi 2024: Vigor San Cataldo protagonista, titolo regionale nel futsal under 17 e nella ‘libera’

Vigor San Cataldo indiscussa protagonista delle Pigiessiadi Sicilia 2024 che si sono concluse a Ragusa. Una gioiosa festa di sport che ha registrato la partecipazione di 600 tesserati (calcio a 5 e pallavolo) suddivisi nelle 39 squadre delle diverse categorie giovanili e Libere. Come sempre, gli “ingredienti” di questa storica manifestazione organizzata da oltre vent’anni dal comitato regionale siciliano sono stati la festa, lo sport, le relazioni vissute nella tre giorni della kermesse.

La Vigor San Cataldo (che ha partecipato al futsal under 15, 17 e libera) ha conquistato il trofeo regionale in due categorie: Libera ed under 17.

I giovani della under 17 conquistano il terzo trofeo stagionale dopo i due titoli provinciali FIGC e PGS provinciale. Una rosa forte e ormai collaudata, ben guidata da Mattia Agnello e Francesco Anzalone, che in 4 gare ha ottenuto 10 punti, frutto di tre vittorie ed un pareggio con 6 gol subiti (miglior difesa del torneo) e 17 realizzazioni (attacco più prolifico della competizione).

Rosa: Mauro Alessi, Mattia Arcarese, Daniele Averna, Elia Cammarata, Gabriele Carrubba,Carlo Catania, Vincenzo Gattuso, Angelo Mirisola, Andrea Palmeri, Luca Pirrera, Alessandro Riggi, Antonio Scalzo, Salvatore Scarantino e Mattia Urso.

UNDER 17

Di analogo valore il successo della Libera incamerato dopo 10 anni dall’ultima partecipazione del 2014 coincidente con l’ultimo trionfo: la formazione, un riuscito mix di veterani e giovani usciti dal fiorente settore giovanile della compagine di San Cataldo, ha vinto ha vinto tutte le partite con appena 5 gol al passivo (miglior difesa) e 15 all’attivo (attacco più prolifico). Squadra sapientemente guidata da Angelo Pirrera (dirigenti accompagnatori, Simone Blandino e Luigi Cammarata) e composta da: Marco Bonelli, Ivan Bruno, Nikolas Calà, Andrea Carò, Savio Falzone, Federico Guccione, Antonio Lunetta, Giorgio Macaluso, Erik Martorana, Rosario Russo e Donato Scarantino. Allenatore Angelo Pirrera, dirigenti accompagnatori, Simone Blandino e Luigi Cammarata.