Serie D. Nuova riconferma in casa Nissa: accordo raggiunto anche con il difensore Aria Gamez Bieto

Nuova riconferma, la seconda, in casa Nissa. Dopo quella di Elezaj è arrivata la riconferma anche di Bieto, difensore classe 2004. Il giovane difensore spagnolo di Barcellona Adria Gamez Bieto ha firmato il rinnovo dell’accordo che lo legherà alla Nissa anche per il 2024 – 2025. Il giovane difensore ha convinto il “diesse” Russello e il tecnico Terranova circa il fatto che potrà risultare utile alla causa biancoscudata anche in Serie D. Difensore centrale ma all’occorrenza anche terzino destro, ha già vissuto una esperienza nel massimo campionato dei Dilettanti, indossando la maglia del San Luca.

Le sue qualità non sono sfuggite al ds Russello che già nel luglio scorso decise di tesserarlo. Non sempre impiegato nella trionfale stagione appena conclusasi, Adrià, tutte le volte che è stato chiamato in causa, ha dimostrato tuttavia di possedere qualità e temperamento. Un giovane di prospettiva che piace molto al tecnico Nicolò Terranova e che potrà crescere ulteriormente e dimostrare tutto il suo potenziale tecnico.