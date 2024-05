Serie D. Nuova riconferma alla Nissa: Gaston Semenzin vestirà il biancoscudato anche la prossima stagione

Nuova riconferma alla Nissa dopo quelle di Elezaj e Bieto. Si tratta di Gaston Semenzin, in arte “El Rayo”. L’esterno offensivo biancoscudato, reduce da una grandissima stagione con la Nissa, ha firmato l’accordo che lo legherà alla società biancoscudata anche nel prossimo campionato di serie D.

Una riconferma più che meritata quella ottenuta dal giocatore argentino che è stata voluta dal presidente Giovannone, dal ds Russello e dal tecnico Terranova. L’accordo è stato definito dal ds Russello, dopo di che il giocatore ha preparato le valigie per fare ritorno in Argentina e godersi un periodo di meritato riposo. Un ritorno a Cordoba, la città che gli diede i natali, il 15 settembre 1998. Professionista umile, con una gran voglia di scrivere pagine importanti di storia calcistica della Nissa, Gaston non vede l’ora di cominciare la nuova avventura con la maglia biancoscudata.

“Era il mio desiderio rimanere qui -dice l’esterno d’attacco argentino dopo la firma al contratto, con la voce rotta dall’emozione-. L’ho pensato dal primo giorno che ho messo piede allo stadio Tomaselli. ‘Devo vivere qui una parte importante della mia carriera’. Si, qui sono felice, e’ come stare a casa, non trovo differenze. Pensare che dopo le vacanze dovrò tornare, mi riempie di gioia. Un sogno che si è realizzato, ora voglio andare avanti”. Poi un pensiero per i tifosi: “Grazie per l’affetto che avete riservato a tutta la squadra! Il vostro calore ci ha dato una grande spinta. La promozione è anche merito vostro!”.

Il presidente Luca Giovannone ha salutato con entusiasmo la riconferma di Semenzin sottolineandone non solo l’attaccamento alla maglia e ai colori, ma anche alla Città e al Progetto. Un giocatore che potrà certamente dire la sua anche nel prossimo campionato di serie D. (foto Marcello Giugno)