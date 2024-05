Serie D. In casa Nissa prima riconferma per la prossima stagione: accordo raggiunto con il portiere Entonjo Elezaj

Prima riconferma in casa Nissa. Il portiere Entonjo Elezaj, uno dei grandi protagonisti della promozione della Nissa in serie D, è stato riconfermato anche per la prossima stagione. Il portiere ha firmato il contratto che lo lega alla Nissa anche per la prossima stagione. Quella di Entonjo Elezaj, classe 96, di Torino ma di origine albanese, e’ la prima conferma voluta fortemente dal direttore sportivo Ernesto Russello e dal tecnico Nicolò Terranova che ha trovato subito l’approvazione del presidente Luca Giovannone.

“Sono onorato – ha detto il portiere dopo la firma – di potere indossare ancora la gloriosa maglia della Nissa. Come ho fatto nella stagione appena conclusa, darò il massimo per questa squadra che ormai fa parte del mio DNA. Ringrazio la società per la fiducia accordatami! Sono veramente felice”. Alla firma del contratto erano presenti il dirigente biancoscudato Lorenzo Giovannone e il nuovo direttore generale Giancarlo Rosato.