San Cataldo. Il 10 maggio jam session per tutti gli amanti della musica al Piccolo Teatro G. Curto la porta del sole

SAN CATALDO. In occasione della festa del patrono, il 10 maggio, ci sarà la più grande jam session mai vista a San Cataldo. Parola di quanti hanno organizzato l’evento. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica, che si terrà al Piccolo Teatro G. Curto La porta del sole con la resident band formata da Francesco Siracusa Arte, Aldo Giordano, Marco Alessi, Sandro Pittari.

Saranno coinvolti più di 30 musicisti straordinari, pronti a salire sul palco e dar vita a un’esplosione di note e divertimento che conquisterà tutta la provincia. Che si sia chitarristi, pianisti, batteristi, cantanti o semplicemente appassionati di musica, non importa il livello di esperienza: saranno tutti i benvenuti per un’intera serata di improvvisazione, condivisione e puro godimento musicale. Sarà un’occasione anche per stringere nuove amicizie e creare qualcosa di speciale insieme, celebrando al contempo San Cataldo. Il programma di San Cataldo in Jam prevede dalle 19,30 Jam sessioni in via Pergusa 13.