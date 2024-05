Prima Categoria. Il Serradifalco è in Promozione: rimontato il Noto dallo 0-2 al 2-2 e battuto ai calci di rigore

Il Serradifalco è in Promozione. Un grandissimo Falco, indomito, mai fuori partita, neanche sullo 0-2, nemmeno sull’1-2 quando è rimasto in inferiorità numerica. Il Serradifalco di Carmelo Giordano ha compiuto oggi un’impresa calcistica e sportiva memorabile battendo ai calci di rigore il forte Noto nella finale play off regionale del campionato di Prima categoria.

In svantaggio nel primo tempo a seguito della rete netina messa a segno da Giarratana, la squadra serradifalchese del presidente Totò Caramanna è andata sotto 0-2 nella ripresa a seguito del secondo gol del Noto in contropiede segnato da Listo.

A quel punto la gara sembrava ormai chiusa anche perchè si era al 28′ della ripresa e invece il cuore del grande Falco non solo non ha smesso di battere ma è riuscito a far rientrare in partita il Serradifalco. E’ stato l’indomito Battimili a segnare la rete dell’1-2 alla mezzora della ripresa.

La partita ha preso una piega imprevedibile, anche se i falchetti sono rimasti, proprio nel momento di loro massimo sforzo in dieci per l’espulsione di un loro giocatore. Tuttavia, un minuto dopo l’espulsione, al 90′, il gol del clamoroso pari ad opera di Damiano Pastorello.

Poi la sequenza dei calci di rigore e la vittoria finale dei falchetti che, dunque, per la terza volta nella loro storia, la prossima stagione militeranno nel campionato di Promozione.