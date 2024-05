Palermo, il 23 maggio in scena al Teatro Massimo il concerto spettacolo The Divine Comedy

Sarà in scena al Teatro Massimo in Sala Grande giovedì 23 maggio alle 20:30, in occasione della commemorazione della strage di Capaci, The Divine Comedy, il concerto spettacolo diretto da Michele De Luca sul podio della Symphonic Band della Massimo Youth Orchestra, con la Cantoria del Teatro diretta da Giuseppe Ricotta e la Compagnia teatrale Volti dal Kaos. A curare la regia e la drammaturgia sono Gianpaolo Bellanca e Myriam Leone, a partire da un’idea di Pippo Lo Manto, ideatore della Settimana di Studi Danteschi. La messinscena accosta linguaggi testuali, visivi e musicali e mette in relazione i versi di Dante con l’esperienza professionale e umana del giudice Falcone. Due figure distanti ma accomunate dall’avere dedicato la vita al perseguimento di un ideale di giustizia e dall’avere pagato a caro prezzo l’impegno per un mondo più giusto: l’uno costretto a vagare in esilio senza poter fare ritorno in patria neanche da morto e l’altro barbaramente ucciso dalla mafia insieme alla moglie e agli uomini della scorta.

Ad accompagnare il racconto è la sinfonia per banda sinfonica The Divine Comedy scritta dal compositore americano Robert W. Smith tra il 1995 e il 1997, con i quattro movimenti Inferno, Purgatorio, Ascensione e Paradiso, che si alternano con le composizioni dei maestri Alberto Maniaci, Simone Piraino e Giuseppe Ricotta, tessendo un filo narrativo incentrato sulla tematica della lotta per la giustizia. Le videoproiezioni sono a cura di Claudio Di Domenico, su immagini realizzate da Giuseppe Accardo, Candida Ilenia Scalia, Giuseppe Ciaccio, Innocenzo Mancuso e da Cristian Lanni che guida il Reparto di Scenografia del Teatro Massimo. I movimenti scenici sono di Mariella Petrotta, aiuto regista è Francesco D’Amico.

Lo spettacolo del 23 sarà preceduto mercoledì 22 maggio da una recita in matinée per le scuole (ore 10:30, su prenotazione). Biglietti: 23 maggio da 10€ a 25€; 22 maggio: Studenti 5 €; Intero 12 €; Ridotto 10 € Lo spettacolo è adatto a un pubblico a partire dai 12 anni