Nissa, il vice presidente Savio Ferreri: “Orgoglioso di appartenere a questo gruppo , ci attendono grandi sfide e saremo protagonisti”

E’ entrato nel progetto Giovannone con il suo stile composto ed elegante cercando di dare il suo contributo dall’alto di un senso di appartenenza alla Città che ne ha sempre contraddistinto il suo modo di fare e di essere nello sport.

Savio Ferreri, dopo essere stato per un breve periodo di tempo presidente della Nissa, ha abbracciato con impegno e passione il progetto del presidente Luca Giovannone contribuendo anche lui, in veste di vice presidente, alla cavalcata esaltante della squadra biancoscudata dall’Eccellenza alla serie D.

Con lui s’è parlato di Nissa, di serie D, ma anche di progetti e speranze per il futuro. “Quello appena concluso è stato un anno calcisticamente eccezionale perchè la Nissa è tornata in serie D da dove mancava ormai da tempo e vincendo un campionato di Eccellenza alla grande”.

Il vice presidente ha insistito anche sul fatto che: “questa Nissa, con il progetto Giovannone, ha riacceso l’entusiasmo e la passione dei nisseni riportandoli al Tomaselli a migliaia di domenica in domenica, di giornata in giornata; una passione che è divenuta un fiume sempre più in piena e incontenibile di passione, amore per la maglia, per i colori e per la squadra della Città”.

Savio Ferreri ha poi aggiunto: “Da nisseno sono orgoglioso di far parte di questo progetto e di condividerlo con il presidente Giovannone e la dirigenza; per la prossima stagione in D si sta lavorando per formare una squadra all’altezza che ci consenta di toglierci grandi soddisfazioni; ci saranno tanti derby siciliani, ci saranno tanti scontri epici, tante emozioni e spettacolo; non vediamo l’ora che la nuova stagione abbia inizio per rivedere la Nissa protagonista anche in serie D”.

Il vice presidente della Nissa ha poi concluso: La società comunque resta aperta più che mai a nuovi soci e sponsor che intendono dare il loro contributo al progetto Giovannone, per far si che lo stesso diventi sempre più grande, ambizioso e vincente”. (foto Marcello Giugno)