Nintendo Switch 2 sarà svelata entro aprile del prossimo anno

(Adnkronos) – Nintendo ha annunciato che il successore della popolare console Switch sarà svelato entro aprile 2025. La rivelazione è stata fatta contestualmente alla pubblicazione dei risultati finanziari di fine anno dell'azienda: il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha confermato che l'annuncio della console di prossima generazione avverrà "entro questo anno fiscale", fissando così un termine ultimo al 31 marzo 2025. Questo annuncio si allinea con le voci di un lancio previsto per il primo trimestre del 2025. Durante la discussione sui risultati finanziari, Furukawa ha dichiarato: "Annunceremo il successore di Nintendo Switch entro l'anno fiscale corrente. Saranno passati quasi dieci anni da quando abbiamo annunciato la console nel marzo del 2015." Inoltre, ha aggiunto che si terrà un Nintendo Direct a giugno 2024 per discutere della lineup di software per la Switch per la seconda metà dell'anno, ma ha precisato che non ci saranno novità riguardo al nuovo modello durante quella presentazione. Le previsioni di Nintendo indicano un rallentamento nelle vendite della console Switch, con una stima di 13,5 milioni di unità vendute quest'anno, rispetto ai 15,7 milioni dell'anno fiscale precedente. Si prevede anche una diminuzione del profitto netto del 39% e un calo del 19% nei ricavi. Tuttavia, sebbene le vendite di hardware della Switch stiano diminuendo, il numero di giocatori attivi sulla piattaforma è in costante aumento. Infatti, tra aprile 2023 e marzo 2024, Nintendo ha registrato 123 milioni di giocatori annuali, il numero più alto dal lancio della console. Nintendo non ha intenzione di abbandonare la generazione attuale della console Switch. Nelle previsioni aziendali, si legge che l'obiettivo è di "non solo avere una console per ogni casa, ma diverse per ogni casa, o addirittura una per ogni persona". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)