Un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto sulla strada che collega Cozze a Conversano (Bari). La tragedia è avvenuta nella notte. Stando a quanto si apprende, l’uomo stava prestando soccorso al figlio e alla nuora, rimasti senza benzina.

Indagini in corso per risalire al conducente dell’auto, una Volvo di colore bianco, che ha travolto il 60enne non si è fermata.