Il Serradifalco Calcio torna in Promozione. I complimenti del sindaco Burgio: “Scritta una grande pagina di storia e di sport”

Vittoria 4-6 ai calci di rigore per il Serradifalco nella finalissima regionale dei play off di Prima categoria. Una vittoria ottenuta dopo che, nei 120 minuti di gioco, 90 regolamentari e 30 supplementari, la sfida s’era chiusa sul 2-2 con i falchetti capaci di rimontare lo 0-2 del Noto con le reti di Battimili e Pastorello. Poi la sequenza dei calci di rigore con i falchetti che hanno trionfato avendo la meglio contro un avversario fortissimo che ha duramente impegnato il Serradifalco e che ha lottato su ogni pallone giocando una gara maiuscola. Il grande cuore dei falchetti, tuttavia, è stato superiore. Il Serradifalco non s’è mai arreso riuscendo a conquistare il terzo accesso al campionato di Promozione.

Il sindaco Leonardo Burgio, ex presidente del Serradifalco calcio che sotto la sua presidenza ebbe modo di portare i falchetti per la prima volta in Promozione, s’è complimentato con la dirigenza, i giocatori e i tifosi del Serradifalco per la grande impresa sportiva compiuta. : “5 maggio 2024 ore 18.52; in questo preciso istante il Serradifalco Calcio torna in Promozione; in questo preciso istante si scrive la storia, una grande pagina di storia e di sport, la storia di una società, di una comunità e di una tifoseria che merita altri palcoscenici! 2024 si scrive la storia perché si ritorna a giocare a Serradifalco che, anche se sembra una cosa scontata, è giusto precisare che il nostro paese, inteso come stadio, non ha mai visto la promozione a Serradifalco (strano ma vero, pure avendo vinto la coppa di categoria nel 2013).

Leonardo Burgio s’è complimentato con il presidente Salvatore Caramanna, con il ds Diego Venti, con i dirigenti Giuseppe Martino ed Amedeo Raimondi, ma anche con tutti gli altri dirigenti e collaboratori, ma anche con i giocatori e mister Carmelo Giordano, oltre che gli Ultras che hanno sempre sostenuto la magica cavalcata del Serradifalco in Promozione in questa stagione 2023/2024 veramente indimenticabile