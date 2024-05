I robot Transformers compiono 40 Anni, tra epiche avventure robotiche e fan in tutto il mondo

(Adnkronos) – Il fenomeno dei Transformers affonda le proprie radici nei primi anni '80, nasce dalla mente creativa di Shōji Kawamori astro nascente designer di "Mecha" e dalla collaborazione tra la giapponese Takara Tomy e l'americana Hasbro. Pensati in orgine come una linea di giocattoli, i Transformers hanno guadagnato popolarità attraverso la serie animata Tatakae! Chorobots seimeitai Transformers, lanciata nel 1984, che introduceva l'epica lotta tra il bene e il male rappresentato dalle due fazioni di robot trasformabili: gli Autobot guidati da Optimus Prime e i Decepticon comandati da Megatron. La serie tv ha avuto il pregio di mescolare avventura, tecnologia e conflitto, catturando l'immaginario di bambini e adulti ha rapidamente conquistato il palcoscenico globale, Italia compresa.

La cinematografia moderna, dal 2007 con i film di Michael Bay, li ha poi trasformati in un'icona mondiale ampliandone il background e la mitologia dei personaggi e mescolando spettacolari effetti speciali a trame drammatiche e avvincenti. L'impatto commerciale dei Transformers oggi si avvale di una presenza mediatica completa dai fumetti ai videogiochi, dai film ai giocattoli e al merchandising. In occasione del quarantesimo anniversario, Hasbro insieme a Nexo Digital, ha previsto un evento speciale nei cinema italiani. Dal 15 al 19 maggio sarà possibile assistere alla proiezione di quattro episodi storici della serie animata del 1984, "THE TRANSFORMERS". Inoltre, sarà possibile ascoltare i racconti dietro le quinte di Peter Cullen e Frank Welker, voci storiche dei personaggi di Optimus Prime e Megatron.

I biglietti sono già acquistabili al seguente link: nexodigital.it.

In contemporanea al festival cinematografico, Hasbro ha previsto una nuova linea di giocattoli "Transformers Generation Legacy United". Questa collezione esplora i vari universi transmediali dei Transformers, unendo le diverse generazioni in un'unica serie. Tra le novità spiccano Infernac Universe Nucleus e personaggi come Side Burn e Vector Prime, perfetti per appassionati e collezionisti. Nel frattempo è inoltre possibile vedere il trailer italiano ufficiale di "Transformers: One", il nuovo film animato che ci farà rivivere le origini di Optimus Prime e Megatron, quando i due robot erano amici su Cybertron. Il film uscirà a settembre nelle sale italiane.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)