Caltanissetta. Il 9 maggio al Teatro Rosso di San Secondo spettacolo di Aldo Rapè in ricordo di Aldo Moro e Peppino Impastato

CALTANISSETTA. Il 9 maggio del 1978 l’Italia si fermò. Sconvolta per il ritrovamento di due cadaveri, quello dell’onorevole Aldo Moro e quello di Peppino Impastato. L’onorevole Moro ucciso dopo 55 giorni di prigionia e Peppino Impastato dopo una vita di militanza antimafia. 46 anni dopo PRIMAQUINTA decide di ricordare quella tragica giornata nell’ambito della chiusura del primo anno di studi dei nuovi allievi del laboratorio Canper. Un apertura al pubblico con momenti suggestivi, riflessioni ad alta voce, testi e musiche bellissime.

La messa in scena ancora una volta di Aldo Rapè che ha curato il laboratorio con l’inserimento di altre figure professionali quali Alba Bifarella della Fly Dance e Mariangela Rizza di Mast 79. Il momento conclusivo avrà anche una finalità didattica in quanto lo spettacolo verrà messo in scena in forma di prova aperta per alcuni istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa.

INFO

09 Maggio 2024 h 21.00

Teatro Rosso di San Secondo, Caltanissetta

Facebook Prima Quinta

Instagram prima_quinta

Per info e prenotazioni: 3791015948 – 3791024035

Posto unico euro 10,00 Ridotto under 12 euro 5,00

www.primaquinta.com