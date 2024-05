Caltanissetta. Il 7 maggio al Teatro Margherita “Il ritorno di Diabolik” conclude la stagione Dialoghi

CALTANISSETTA. Sarà una nuova commedia del Teatro Stabile Nisseno a concludere la stagione “Dialoghi. Un palcoscenico eclettico” organizzata dal Comune di Caltanissetta. Martedì 7 maggio alle ore 21 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta andrà in scena “Il ritorno di Diabolik”, commedia comica scritta da Giuseppe Speciale e diretta da Giovanni Speciale, che prende spunto dalle nuove leggi in materia di furti e legittima difesa e vede in scena gli stessi Giuseppe e Giovanni Speciale con Salvina Fama e Ilaria Giammusso.

Un ladruncolo d’appartamento viene sorpreso di notte in flagranza di reato dal padrone di casa che, dopo averlo immobilizzato, chiama la polizia per denunciarlo e denunciare il furto. Un ritardo inaspettato da parte della polizia fa familiarizzare il ladro con lo stesso padrone di casa e il resto della famiglia. Tra i due si susseguono le confidenze anche più intime, le paure e le brutture della vita quotidiana. Com’è tipico della tradizionale commedia all’italiana non mancano i colpi di scena, i ribaltamenti di ruolo, le situazioni paradossalmente comiche che s’innescano una nell’altra. Così la scena si amplia in una moltitudine di ipotesi brillanti, con la chiara intenzione di rendere quanto più comico possibile il tessuto drammaturgico, ma cercando al tempo stesso in instillare nel pubblico spunti di riflessione.

Commedia comica in due tempi

di Giuseppe Speciale

regia Giovanni Speciale

con Giovanni Speciale, Giuseppe Speciale, Salvina Fama, Ilaria Giammusso

Assistente alla regia Antonio Alberto Stella

Teatro Stabile Nisseno

INFORMAZIONI

Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è convenzionato con Carta del Docente e 18app.

Biglietti da 15 a 5 euro. Biglietteria on line: www.liveticket.it.

Il botteghino del teatro è aperto da lunedì a venerdì ore 8.30 – 13.30; lunedì e giovedì anche ore 15.30 – 18.

Informazioni ai numeri 0934.547034 – 3791671142