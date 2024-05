Caltanissetta. Il 5 maggio con “Tata Cettina” si conclude la stagione per ragazzi al Teatro Regina Margherita

Sarà una commedia musicale per bambini, liberamente ispirata alla trilogia per l’infanzia “Tata Matilda”, a concludere i ciclo di spettacoli che la stagione “Dialoghi. Un palcoscenico eclettico” ha riservato al pubblico più giovane del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Domenica 5 maggio alle ore 18 l’Associazione Naponos porterà in scena “Tata Cettina. Storia dell’educazione del Sud” di Diletta Costanzo, che ha riletto in salsa sicula lo straordinario capolavoro per l’infanzia di Christianna Brand.

Una famiglia benestante del Nord Italia si ritrova per motivi di lavoro a vivere in un piccolo paese della Sicilia. Dopo moltissimi colloqui per trovare una tata adatta adatta ai bambini, la famiglia conosce Cettina, una donna misteriosa venuta dalle campagne e conosciuta in paese per le sue doti

curative e di megera. Tata Cettina sconvolgerà tutta la famiglia, conquistando le simpatie dei più piccoli, per le sue colazioni improbabili, per i detti sconosciuti e per le attività proposte che sono delle vere e proprie lezioni di sopravvivenza.

“Tata Cettina” è un personaggio per l’infanzia che svelerà antichi antichi aneddoti e stili comportamentali di una Sicilia in bianco e nero che profuma di uovo sbattuto e risuona di canti alla luna.

Le antiche conoscenze di una Sicilia arcaica in questo spettacolo si scontrano con i nuovi modelli educativi: due linguaggi all’apparenza opposti riusciranno a diventare un sentire unico e a difendersi dall’incedere del tempo.

In scena sei attori, sei ballerini e due piccoli allievi della scuola teatrale di Naponos.

La stagione “Dialoghi. Un palcoscenico eclettico” si conclude martedì 7 maggio alle ore 21 con la commedia “Il ritorno di Diabolik” del Teatro Stabile Nisseno.

TATA CETTINA. Storia dell’educazione del Sud

Di Diletta Costanzo

Liberamente ispirato a “Tata Matilda” di Christianna Brand

Associazione Naponos

INFORMAZIONI

Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è convenzionato con Carta del Docente e 18app.

Biglietto unico 5 euro.

Il botteghino del teatro è aperto da lunedì a venerdì ore 8.30 – 13.30; lunedì e giovedì anche ore 15.30 – 18. Informazioni ai numeri 0934.547034 – 3791671142