Caltanissetta. Alunno dell’Itet “Rapisardi – Da Vinci” parteciperà alla Gara Nazionale Costruzioni Ambiente e Territorio 2024

CALTANISSETTA. Gabriele Sferrazza, studente della quarta classe CAT dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci”, parteciperà alla Gara Nazionale Costruzioni Ambiente e Territorio 2024, competizione inserita nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR e che si svolgerà il 7 e 8 maggio presso l’Istituto “Balilla Pinchetti” di Tirano (Sondrio).

I ragazzi partecipanti affronteranno complesse prove sulle discipline tecniche dell’indirizzo CAT.

Il primo giorno sarà dedicato alla prova di Progettazione, Costruzioni e Impianti e consisterà nella progettazione di un edificio a carattere residenziale, nel calcolo di un elemento strutturale e di un impianto tecnico. La seconda giornata sarà dedicata a impegnative prove di Topografia, con la risoluzione di problemi di rilievo plano-altimetrico, di Estimo, con un problema di Matematica finanziaria e a Sicurezza del cantiere. L’impegno è notevole visto che il Regolamento prevede che debba essere già stato completato lo studio di tutto il programma delle materie tecniche e sulle quali saranno elaborate i temi delle prove della gara.

Si tratta, per Gabriele, di una qualificante opportunità per misurarsi, affrontando prove in cui sono richieste capacità di applicare le conoscenze in situazioni complesse, prove che dovranno svilupparsi in tempi ristretti.

La Dirigente Dott. Santa Iacuzzo: «Da diversi anni arricchiamo l’offerta formativa dei nostri studenti con percorsi di studio di elevata qualità, aderendo a competizioni di carattere nazionale che sono per loro occasione di crescita e di confronto con altre realtà scolastiche. Auguro a Giuseppe di poter affrontare al meglio le prove e ringrazio i docenti che lo hanno seguito nella sua preparazione.»