Pallavolo femminile B2. La Traina nella tana del Cus Catania cerca di riscattare la sconfitta dell’andata

Forte di un cammino al passo con la capolista Modica, la TRAINA SRL si reca a Catania per affrontare l’esame CUS, unica formazione ad averla battuta in ventuno gare di campionato. Alle falde dell’Etna le due squadre misureranno le loro ambizioni forti di una classifica che le vede entrambe in corsa per i play off.

Le universitarie di Luana Rizzo, terze con 53 punti, inseguono le nissene di Marco Relato che le precedono al secondo posto con 59 punti ad una lunghezza dalla capolista Modica. I tre punti in palio sono quasi decisivi per entrambe le squadre ma con implicazioni diverse.

Il CUS dimezzerebbe il distacco dalla TRAINA, rimanendo matematicamente agganciato al treno dei play off, dovendo sperare comunque in un ulteriore “passo falso e mezzo” della diretta rivale.

Per Noemi Spena e compagne, invece, la vittoria piena significherebbe essere con più di un piede nella griglia play off (dovrebbero perdere tre delle quattro gare che rimangono da disputare nella stagione regolare mentre il CUS dovrebbe vincerle tutte) ma soprattutto manterrebbe viva la rincorsa al primo posto del girone in attesa dello scontro diretto di fine mese a Modica.

Un tie-break per le nissene aprirebbe il campo a varie ipotesi matematiche che lasciamo agli amanti della statistica. All’andata il CUS vinse per 1 a 3, dopo avere perso il primo parziale, giocando una gara in cui sfruttò al meglio le difficoltà di una TRAINA SRL che si ritrovò nel punto più basso della propria stagione.

Infatti per la formazione della presidente Oriana Mannella, dopo un ulteriore successivo mezzo passo falso a Paola ma con il trampolino di lancio dello scontro diretto vinto con il Modica alla vigilia della festività natalizie, iniziò il periodo di crescita psico-fisica che riteniamo non sia ancora concluso.

Sabato a Catania, a distanza di quattro mesi, la società nissena avrà la concreta possibilità di valutare lo stato dell’arte di come la squadra sia migliorata di fronte ad un avversario che venderà cara la pelle. CUS Catania – TRAINA SRL è in programma sabato 13 aprile 2024 con inizio alle ore 18:30 al Pala Arcidiacono di Catania. Arbitreranno Davide Salvan di Padova e Federico Garbin di Vicenza. (Foto Morelli)