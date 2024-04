Le attività PCTO dell’ “Hodierna” Mussomeli e Campofranco

MUSSOMELI (Dalla scuola) I PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) rappresentano per la scuola una metodologia didattica che privilegia la dimensione dell’esperienza utile per il raggiungimento delle competenze di riferimento di ogni percorso di studio nonché per la creazione di un importante collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro in quanto promuovono la cultura del lavoro. Oltre alle esperienze finora svolte nell’I.I.S. G.B. Hodierna, il mese di aprile ha visto lo svolgimento di diverse e interessanti attività in linea con i diversi indirizzi di studio. Gli studenti della classe quinta, indirizzo turismo, dal 4 al 6 aprile sono stati impegnati nell’attività rientrante nel progetto “Grimaldi Educa” sulla tratta Palermo-Napoli, accompagnati dai docenti prof. Francesco Amico e Giovanna Di Francesco. Detto progetto è dedicato agli studenti con l’obiettivo di far vivere loro un’esperienza formativa e di viaggio in grado di unire il sapere teorico in un ambiente stimolante, sia a bordo della nave che nella sede Grimaldi a Napoli, per acquisire competenze curriculari, orientative e sociali Gli studenti del quinto anno dell’indirizzo MAT (Manutenzione e Assistenza Tecnica) dell’IIS Hodierna della sede di Campofranco, accompagnati dai rispettivi docenti sotto la guida del Prof. Scozzaro Vincenzo (Ins. di Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni) hanno avuto l’opportunità di visitare la MGC (Medical Gas Criogenici s.r.l.) con sede ad Agrigento; si tratta di un’azienda leader nella installazione e normazione di impianti di gas medici e criogenici che si distingue non solo per la sua eccellenza tecnologica ma anche per il suo impegno nella formazione del personale.Durante la visita, i giovani studenti sono stati guidati attraverso i vari settori operativi dell’azienda, con un focus particolare sul laboratorio di saldatura, dove hanno potuto assistere a dimostrazioni pratiche e partecipare attivamente. Questa esperienza ha offerto agli studenti un contatto diretto con tecnologie avanzate e metodi di lavoro che definiscono lo standard del settore. L’interazione con i tecnici e gli ingegneri di MGC ha permesso agli studenti di comprendere meglio le applicazioni pratiche dei loro studi e di valutare le potenziali carriere nel campo della manutenzione e dell’assistenza tecnica. La visita ha rappresentato una preziosa occasione per i ragazzi di scoprire le realtà professionali del territorio, aprendo loro gli occhi sulle possibilità di impiego future in un settore specializzato e in continua evoluzione. Questa visita non solo ha arricchito la formazione degli studenti del quinto anno dell’indirizzo MAT, ma ha anche posto le basi per una collaborazione tra l’IIS Hodierna e la MGC S.R.L, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei futuri diplomati che hanno verificato l’opportunità di inserimento., confermando che la collaborazione tra istituti scolastici e aziende locali possa favorire un passaggio più fluido e diretto degli studenti dal contesto educativo a quello professionale, valorizzando al meglio le competenze acquisite durante il percorso di studi.