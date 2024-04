La Traina SRL Albaverde torna alla vittoria battendo in casa il Paola e si prepara al big match di Modica.

Perentorio ritorno alla vittoria della TRAINA SRL che regola con un netto 3 a 0 il New Hospital Paola e cancella il punto perso all’andata che, se conquistato, avrebbe dato un altro sapore all’imminente scontro diretto con il Modica (almeno guardando la classifica attuale).

La formazione della presidente Oriana Mannella ha giocato una gara in cui ha ricercato più la sostanza che il bel gioco e, trascinata dalla solita Jennifer D’Antoni (top-scorer dell’incontro) e dalla “reintegrata” Michela Agata Conti, non ha mai permesso che il risultato finale fosse messo in discussione come testimonia il fatto che dalla panchina nissena nell’arco dei tre set non vi è stata alcuna richiesta di time-out.

Per quel che riguarda la cronaca solita partenza lenta delle nissene che, solo dopo le prime schermaglie hanno trovato le accelerazioni vincenti che hanno creato un solco incolmabile per le avversarie con la sola eccezione del secondo set quando sul 23 a 17 Moneta e compagne hanno subito la reazione delle calabre che con due fiammate a muro si sono portate sul 23 a 21, unico colpo di coda nell’arco dell’intero incontro.

Il tecnico della TRAINA SRL Marco Relato ha schierato tutte e dodici le giocatrici di un roster che al completo permette varie soluzioni tattiche, grazie anche al gran lavoro dello staff medico guidato dal dott. Liborio Miccichè, vero valore aggiunto che si contraddistingue per competenza e per la continua presenza e professionalità, supportato dalle strumentazioni di ultima generazione e tecnologicamente avanzate del Centro Medico Sedita.

Dall’altra parte della rete mister Andrea Neri spera ancora in una possibile salvezza con una formazione che a Caltanissetta ha messo in mostra una delle migliori palleggiatrici del girone (l’esperta Gabriella Mercanti) e l’opposto Giorgia Ceglie (2004) e il libero Sara Lo Gerfo protagoniste di una gara ricca di contenuti tecnici.

Archiviata la penultima gara casalinga della stagione, rafforzato il secondo posto e tenute a debita distanza le inseguitrici oramai lontane cinque punti, da martedì in casa TRAINA SRL la testa andrà alla trasferta di Modica che testerà lo stato di forma di Noemi Spena e compagne lasciando comunque uno “spiraglio” di speranza per il primo posto in funzione anche dell’appello che la società sta formalizzando per chiedere la ripetizione della gara con il CUS Catania.

Questo il dettaglio del match di sabato 20 aprile 2024 disputato al PalaCannizzaro di Caltanissetta:

TRAINA SRL CL – New Hospital Paola 3 – 0 (25/17; 25/22; 25/17)

TRAINA Albaverde: Vinciguerra, Minervini 2, D’Antoni 17, Musumeci 1, Spena (K), Giannone 9, Monzio Compagnoni 8, Franceschini 8, Zaffuto, Moneta 8, La Mattina, Conti (L). All. Relato – Montagnino

New Hospital: Rachellà (K), De Simone, Ceglie, Mercanti, Gianni, Cuzzola, Ritrovato, Lo Gerfo (L). NE Stancato, Vizza. All. Neri

Arbitri: Rosa Elisa Sebastiana Privitera di Melilli e Vera D’Avola di Comiso