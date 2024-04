Il gesto. Il Serradifalco batte l’Atletico Favara e i tifosi dedicano la vittoria a Pacquito, il centauro morto nel giorno di Pasquetta

Una vittoria con un risultato d’altri tempi (4-5) quella che il Serradifalco Calcio ha ottenuto in Prima Categoria nel match contro l’Atletico Favara, ma a vincere oggi non è stata solo la squadra di Carmelo Giordano in campo, ma anche la sua tifoseria sugli spalti.

Ad un certo punto, infatti, mentre il bomber Genova con una esaltante quaterna di gol riusciva a trascinare i falchetti ad una nuova memorabile vittoria e a mantenere il secondo posto in classifica dietro l’ormai promosso Niscemi, sugli spalti i tifosi hanno esposto uno striscione che ha destato una grande commozione.

Nello striscione stava scritto solo “Ciao Pachito”. Uno slogan dedicato al giovane Calogero Pace, il trentenne serradifalchese morto nel giorno di pasquetta in un tragico incidente stradale in contrada Balate nello scontro tra la sua moto e un carro attrezzi.

Un saluto con il quale i tifosi del Serradifalco hanno dedicato proprio a lui questa bella vittoria associando lo sport alla memoria del loro amico. Perchè Calogero Pace, amabilmente soprannominato Pachito, era anche un grande amico dei tifosi del Serradifalco, oltre che lui stesso tifoso. E gli stessi sostenitori del Falco avevano condiviso tanti bei ricordi ed amicizia. E allora, ecco che nessuno tra i tifosi del Serradifalco ha voluto dimenticare il loro caro amico, un ragazzo strappato alla vita nel fiore dei suoi anni più belli.

Per il Serradifalco dunque, vittoria sul campo, ma anche vittoria sugli spalti da parte dei suoi tifosi che, per una volta, non sono stati solo il dodicesimo uomo in campo, ma anche il tredicesimo sostenendo valori come l’amicizia che nello sport, come nella vita, sono fondamentali per tutti e per ognuno.