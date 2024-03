Serradifalco. Filippo Crucillà nominato componente della Segreteria Sindacale Nazionale “Ugl Autonomie”

SERRADIFALCO. Filippo Crucillà è stato nominato componente della Segreteria Sindacale Nazionale “UGL Autonomie” con responsabilità su Regioni STC e sulle strutture regionali della Federazione UGL Autonomie del Sud Italia ed Isole. Segreteria Federale Nazionale che è retta da Ornella Petillo. Si tratta di un incarico importante quanto impegnativo per il sindacalista serradifalchese che, dunque, si ritrova oggi in una ribalta di carattere nazionale.

Filippo Crucillà, che gravita nel mondo del sindacato ormai da 32 anni, ha iniziato giovane le sue esperienze al servizio dei lavoratori con la Cgil. In particolare era componente del direttivo provinciale Chimici della Cgil. Tante le lotte da lui portate avanti con questa sigla sindacale, prima delle dimissioni e dell’ingresso, dopo un periodo di pausa e riflessione, nelle fila dell’Ugl nel 2011.

Qui Filippo Crucillà ha avuto modo di farsi apprezzare per il suo forte impegno sindacale che lo ha portato dapprima ad essere nominato nel coordinamento regionale di categoria autonomia, e poi ad essere nominato vice segretario provinciale Ugl e Utl con delega per la zona nord della Provincia di Caltanissetta. Crucillà ha espresso ringraziamento alla Segreteria Nazionale Federale e a tutta la struttura del sindacato UGL per avergli dato questa importante opportunità.