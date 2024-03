San Cataldo. La Settimana Santa: il 26 marzo c’è la suggestiva processione dei Piccoli Misteri

SAN CATALDO. Appuntamento stasera, 26 marzo, con la suggestiva e toccante Processione dei Piccoli Misteri. Si tratta di 24 artistici simulacri per vivere con fede, passione, valori e tradizione gli ultimi momenti della vita di Cristo. A cura dell’Associazione Culturale SS. Passione di Gesù.

Questo il programma: ore 19:00: ‘A Nisciuta dei Piccoli Misteri dalla Chiesa Madre e raduno in piazza monsignor Cataldo Naro

Ore 20:00: Avvio della processione, con la partecipazione dei Laudatori di Marianopoli, attraverso via Roma, piazza San Giuseppe, via Misteri, via San G. Bosco, via San Filippo Neri, via Catania

Ore 20:30: ‘U Cristu nill’Urna – Chiesa Santa Maria della Catena. Proseguimento per via Pignato, via Casale, via San Filippo Neri, corso V. Emanuele .

Ore 22:00: L’Urtimu Salutu – Conclusione e Pianto di Maria presso Santuario Santa Maria delle Grazie