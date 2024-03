Mussomeli, i riti del giovedì e venerdì santo. Gruppi di lamentatori con tanti giovani

MUSSOMELI: I riti del giovedì e venerdì santo. Celebrazioni in chiesa e tradizionali processioni dei gruppi statuari per le vie del paese: L’Ecce Homo, Gesù nell’Orto degli Ulivi, San Giovanni Evangelista e l’incontro di Gesù con la Veronica in processione la sera del giovedì santo. Invece il Venerdì: Processione mattutina dell’Addolorata; nel pomeriggio, il rito della Crocifissione alle ore 16,30. Il rito della deposizione dalla croce alle ore 21 e a seguire la processione dei gruppi statuari con l’aggiunta del somulacro della Maddalena. Alle 23,30 il rito della Sepoltura .(IN ELABORAZIONE I VIDEO DEL VENERDi’ SANTO)