Mussomeli, a Palazzo Sgadari incontri formativi ed informativi di Career Day di PensiamoSud

MUSSOMELI – Previsti quattro appuntamenti, e quella di ieri mattina,(1° Marzo) svolta a Palazzo Sgadari ha registrato una grande partecipazione alla prima giornata di Career Day di PensiamoSud, insieme a Confapi Sicilia e a Openjobmetis SPA. Un’iniziativa che ha coinvolto studenti, donne e giovani inoccupati in cerca di occupazione, che ha fornito loro indicazioni chiave per organizzare al meglio il proprio CV ed ha permesso un incontro uno ad uno personalizzato e mirato per il conseguimento dei propri obiettivi professionali. La giornata è stata aperta dal Sindaco di Giuseppe Catania Sono stati presenti circa 50 persone e profilati per le offerte di lavoro in corso oltre 30 giovani e disoccupati di lungo periodo in cerca di lavoro. Seguiranno altri tre appuntamenti, nei tre venerdì successivi nei giorni 8, 15 e 22 marzo, a cui poter partecipare.