Bompensiere. C’è manifestazione di interesse per ottenere fondi avviando nuove attività commerciali

BOMPENSIERE. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Virciglio, ha pubblicato l’avviso pubblico con il quale ha chiesto di esprimere manifestazione d’interesse utile ad individuare le categorie di interventi per le quali mettere a bando le risorse assegnate dal Fondo di sostegno 2021/2023 ai Comuni marginali.

Il Comune di Bompensiere, che è anche il più piccolo della Provincia di Caltanissetta e che è alle prese con i problemi di spopolamento al pari degli altri Comuni della Provincia, è rientrato tra i Comuni marginali vedendosi assegnati per il triennio 2021-2023 105.649,37 euro.

Tali risorse potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi: Avvio di nuove attività̀ commerciali, artigianali e agricole ovvero attività̀ già̀ esistenti che intraprendano nuove attività̀ economiche, purché́ abbiano un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Bompensiere (5 mila euro); per il trasferimento della propria residenza e dimora abituale nel comune di Bompensiere a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale, per un importo non superiore a 5 mila euro (euro 30.216,45).

L’amministrazione comunale vuol valutare se c’è qualcuno che intende aprire a Bompensiere attività commerciali, artigianali o agricole ed a mantenerle in esercizio per almeno 5 anni; a trasferire a Bompensiere la propria residenza e dimora abituale. Le persone interessate all’avviso dovranno far pervenire istanza entro le ore 12 del prossimo 13 marzo alla Pec protocollo@pec.comunebompensiere.it o presentarla a mano al Protocollo del Comune.