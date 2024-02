Vittoria: Finale Regionale Corsa Campestre. 2° posto assoluto per l’alunno Ascanio Rosa del “Giosuè Carducci” di Riesi e 4° posto per la squadra

Si sono svolte lunedì 26 Febbraio a Vittoria presso il parco Serre San Bartolo le finali regionali di Corsa Campestre , riservato alle scuole superiori di 1° e 2° grado di tutte le 9 province Siciliane .

L’ Istituto Comprensivo ” Giosuè Carducci ” di RIESI diretto dalla Dott.ssa Filippina Romano che rappresentava la provincia di Caltanissetta nella categoria CADETTI ha ottenuto il 2° posto medaglia d’ Argento con l’ alunno Ascanio Rosa e il 4° posto a squadre composta dagli alunni Ascanio Rosa, Giovanni Peluso, Simone Rizzo e Domenico Pistone.

” Gli alunni allenati e guidati dai Prof. Angelo Bellina e la Prof.ssa Adriana Sanfilippo dichiarano — considerato che la nostra scuola era da 15 anni che non partecipava alle competizioni sportive studentesche, possiamo ritenerci molto soddisfatti per il bel risultato ottenuto dai nostri 4 ragazzi, i quali si sono confrontati con i loro pari delle 9 province della SICILIA. È stata una bellissima esperienza per i nostri alunni vivendo delle emozioni in una alta competizione di sano e formativo divertimento che porteranno dentro per tutta la vita”.