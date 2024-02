Utilizzati integratori alimentari da 7 millennials su 10, farmacia o parafarmacia è luogo preferito in cui acquistare

Nell’ultimo anno 7 millennials su 10 (70%) hanno utilizzato integratori alimentari. L’82% dichiara di aver fatto ricorso a questi prodotti almeno una volta nella vita. È quanto emerge da un recente studio realizzato dal Future Concept Lab e commissionato da Integratori & Salute, associazione che rappresenta il comparto degli integratori alimentari in Italia e che è parte di Unione Italiana Food.

L’analisi registra inoltre che 3 millennials su 4 (75%) dimostrano di avere una giusta percezione di questi prodotti, riconoscendo che possono “sostenere il benessere, ma non sostituire le medicine”. Guardando invece alla ‘forma’ futura degli integratori, quasi la metà dei millennials preferirebbe che fossero in capsule con involucro biotech (45%) oppure liquidi, in fialette di materiale bio (35%).

Per il 65% dei millennials italiani, la farmacia e/o parafarmacia rappresenta il luogo preferito in cui acquistare gli integratori. Mentre solo 1 su 4 (26%) predilige gli acquisti online sui siti specializzati in Salute. A maggiore distanza – lo fanno 2 su 10 (23%) – l’acquisto in autonomia al supermercato. Infine c’è chi preferisce comprare gli integratori anche nei negozi di alimenti naturali (14,8%) oppure online sul sito web di una specifica marca (8,1%).