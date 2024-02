Usa: Trump, processo per fondi neri a ex pornostar iniziera’ il 25 marzo

Il processo contro l’ex presidente statunitense, Donald Trump, per i fondi neri alla pornostar Stormy Daniels inizierà il prossimo 25 marzo; si stima che possa durare sei settimane. Il giudice Juan Merchan ha confermato la data, precedentemente fissata, respingendo la richiesta degli avvocati di Trump di archiviare il caso.

L’ex presidente è accusato di aver falsificato documenti aziendali relativi a un pagamento di 130.000 dollari che il suo avvocato dell’epoca, Michael Cohen, ha effettuato poco prima delle elezioni del 2016 in cambio del silenzio della donna sul suo presunto incontro sessuale con l’allora candidato repubblicano alla presidenza. Trump si è dichiarato non colpevole per i 34 capi di accusa di cui è imputato.